Згідно з оновленою інформацією, у ніч на 25 листопада, коли російські терористи вдались до масованої атаки по території України, протиповітряна оборона знищила 74 з 75 ударних БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

"За уточненою інформацією протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Тобто плюс три в актив! 74 із 75", - пише пресслужба.