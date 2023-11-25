Масована атака на Україну: ППО знищила 74 з 75 "шахедів" [ Редагувати ]
Згідно з оновленою інформацією, у ніч на 25 листопада, коли російські терористи вдались до масованої атаки по території України, протиповітряна оборона знищила 74 з 75 ударних БпЛА.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
"За уточненою інформацією протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Тобто плюс три в актив! 74 із 75", - пише пресслужба.
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