Всього ворог сьогодні запустив по Україні 75 ударних дронів.

Масована атака "Шахедами". Росіяни випустили вночі по Україні рекордну кількість ударних безпілотників. Із 75 було збито усі, крім одного. ППО працювала у щонайменше шести областях: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській. Та основна атака була спрямована все ж на Київ.

У столиці уламки збитих "Шахедів" впали у чотирьох районах. Постраждали п'ятеро людей. Серед них - 11-річна дитина. Усі отримали медичну допомогу, без подальшої госпіталізації. Михайло Манилюк від ранку фільмує наслідки. Далі - його репортаж.

Михайло Манилюк:

Без перебільшення важка ніч і ранок. Російські окупанти запустили по Україні одразу кілька груп "Шахедів". Переважна більшість з них тримали напрямок на Київ! росіяни цього разу намагалися заплутати українські сили Протиповітряної оборони. Дрони часто змінювали напрямок руху і зрештою все ж таки зайшли до столиці!

Вікторія, жителька Києва:

Я прокинулася від вибуху, в мене про почало десь там явно працювати. Воно почало бахкатись, стріляти потім. Не очікували, вже давно такого не було...

Михайло Манилюк:

Це вже четверта атака ворожих безпілотників на Київ за цей місяць. І вона стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення! Понад шість годин тривала тривога. І в цей час наші захисники неба буквально трощили ворожі бляшанки! За даними Київської військової адміністрації, у столиці силами ППО було знищено понад шість десятків повітряних цілей! Щоправда, уламки від "Шахедів" все ж наробили шкоди!

Моя собачка так перелякалася, що двері вибила. Мопед спочатку, а потім вибух! Дуже злякалась. Меблі нормально, вікна й двері. Слава богу, що всі живі.

Михайло Манилюк:

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків постраждав житловий будинок. З першого по п'ятий поверх повилітали вікна, вибило шибки.

Весь балкон, он подивіться! На третьому етажі белий ото, і кухня вилетіла і у ванній дверки вилетіли. Ну щоб вони там виздихали всі, оці з путіним, кацапи.

Михайло Манилюк:

У цьому ж районі внаслідок падіння уламки "Шахеда" впали на дитячий садок. У приміщенні сталося загоряння. Тепер дітям ніде навчатися.

Мені в понеділок на роботу, чоловіку теж. А я не знаю, що буде з дитиною. Надо вирішувати щось.

Михайло Манилюк:

Уламки від ворожих дронів також впали у Дніпровському, Голосіївському, Печерському районах. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Загалом в результаті атаки постраждало п'ятеро людей. Усім вчасно надана медична допомога.

Всього ворог сьогодні запустив по Україні 75 ударних дронів. Захисникам неба не вдалося збити 74. Символічно, що атаку дронами росія влаштувала у ніч на День памʼяті жертв Голодомору. Вкотре довівши, що вона країна-терорист!