Протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку знищили ще 502 окупантів. Також є й полонені.

Про це повідомляє у Facebook об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 4 авіаудари;

провів 50 бойових зіткнень;

здійснив 912 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону й завдають терористам значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак", - пише пресслужба.

Мар'їнський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок

Противник штурмових дій не вів.

Запорізький напрямок

Росіяни 7 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 502 особи, ще 3 терористів здались в полон. Також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

4 артсистеми;

12 БпЛА;

3 автомобілі.

"Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.

Як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку терористи зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще висока.