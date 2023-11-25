ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку знищили ще 502 окупантів. Також є й полонені.
Про це повідомляє у Facebook об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 4 авіаудари;
- провів 50 бойових зіткнень;
- здійснив 912 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону й завдають терористам значних втрат.
"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак", - пише пресслужба.
Мар'їнський напрямок
Ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.
Шахтарський напрямок
Противник штурмових дій не вів.
Запорізький напрямок
Росіяни 7 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 502 особи, ще 3 терористів здались в полон. Також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 4 ББМ;
- 4 артсистеми;
- 12 БпЛА;
- 3 автомобілі.
"Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.
Як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку терористи зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще висока.
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