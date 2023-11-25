Масована атака на Україну: у Київській ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Нічна атака на 25 листопада тривала на Київщині понад 6 годин. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Сьогодні вночі атака тривала понад 6 годин. Внаслідок цієї атаки всі цілі були збиті на Київщині, але на жаль зазнали пошкоджень 4 приватних будинки, 1 будинок квартирний, але пошкодження незначні: вибиті вікна, пошкоджені дахи. Ми одразу долучаємось із керівниками регіонів, громад і Київською військовою адміністрацією, будуть зараз допомагати людям, щоб всі ці наслідки прибрати і поремонтувати. Також зазнали пошкоджень 2 автомобілі та одне підприємство, була пожежа на 10 кв. м.", - зазначив Кравченко.
Він додав: "Постраждалих немає, потерпілих теж, поранень ніхто не зазнав. Наші сили ППО найкращі".
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