Нічна атака на 25 листопада тривала на Київщині понад 6 годин. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Сьогодні вночі атака тривала понад 6 годин. Внаслідок цієї атаки всі цілі були збиті на Київщині, але на жаль зазнали пошкоджень 4 приватних будинки, 1 будинок квартирний, але пошкодження незначні: вибиті вікна, пошкоджені дахи. Ми одразу долучаємось із керівниками регіонів, громад і Київською військовою адміністрацією, будуть зараз допомагати людям, щоб всі ці наслідки прибрати і поремонтувати. Також зазнали пошкоджень 2 автомобілі та одне підприємство, була пожежа на 10 кв. м.", - зазначив Кравченко.

Він додав: "Постраждалих немає, потерпілих теж, поранень ніхто не зазнав. Наші сили ППО найкращі".