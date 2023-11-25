Із 75 ворожих БПЛА значна кількість була направлена саме на Київ, решта "кружляли" по різних областях півдня, сходу, центру нашої держави, відповідно теж наближаючись до Київщині. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Основна атака була спрямована на Київщину. Із 75 значна кількість була направлена саме на Київ, решта "кружляли" по різних областях півдня, сходу, центральних областях нашої держави, відповідно теж наближаючись до Київщині. По дорозі чимало знищили (близько 10). На щастя, ми не дізнались, якими мали стати цілі ворожих дронів, але уламки на жаль падають, шкодять житлу людей. Але хіба у Києві мало цілей, які б ворог хотів вразити? Всі державні інституції, стратегічні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, військові... Це все у Києві є. Саме тому Київ добре захищається", - зазначив Ігнат.

Він додав: "Пов'язувати цю атаку можна зі страшною датою для українського народу - Голодомору, але все ж таки у кожного дрона своя ціль і він до неї летить. На щастя, Київ сьогодні відстояв".