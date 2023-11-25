Перемир'я діє, але воно буде коротким. Із такою заявою виступив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Каже: попереду місяці затяжної війни. Натомість міжнародні союзники, і зокрема Сполучені Штати, вважають: термін режиму припинення вогню можна розширити, якщо достатньо натиснути на ХАМАС. Про подробиці першого дня без великого вогню розкаже Анна Басова.

Ізраїльські танки та бронемашини покидають північ Сектору Гази. Там уже добу триває тимчасове перемир'я - перше за весь період війни ЦАХАЛу з терористичним угрупованням ХАМАС. І головною передумовою припинення вогню стало звільнення заручників.

Із в'язниці Офер Ізраїль перевів першу партію палестинських в'язнів. Натовп зустрічає автобуси зі звільненими бранцями оваціями та оплесками.

Юсуф і Фіда весь цей час уважно стежать за новинами. Ще напередодні їхній син був у списку кандидатів на звільнення. До ізраїльської в'язниці він потрапив, ледве йому виповнилося 18-ть - за зв'язки з "Ісламським джихадом".

Фіда Абу Марія, мати ув'язненого палестинця:

Всі ці дні тягнулися повільно, але остання ніч - особливо. Я не спала зовсім, на серці тяжко. Євреї можуть будь-якої миті змінити своє рішення і не відпускати нікого, але ми дуже сподіваємося.

Ця жінка чекає на дочку, 24-річну Мару. Закон порушила ще неповнолітньою, останні 8 років дівчина сиділа в ізраїльській тюрмі. Після нападу ХАМАС 7-го жовтня її перевели в одиночну камеру. А тепер - везуть додому.

Савсан Бекір, мати ув'язненої палестинки:

Немає справжньої радості, тільки біль, страх, тривога і глибока скорбота. Неможливо бути щасливим, коли таке коїться в Газі, і навіть звільнення Мари змішане з болем. Але дочка нарешті спатиме вдома!

А так готуються зустрічати своїх громадян солдати Армії оборони Ізраїлю. В кожній сумці - необхідний мінімум, від ліків до предметів гігієни.

Момент істини потрапляє на відео. Бійці ХАМАС із прихованими обличчями передають захоплених в Ізраїлі заручників представникам Червоного Хреста. Серед них - 13-ро ізраїльтян, 10-ро тайців та один громадянин Філіппін.

Потому конвой із Гази рушає в бік єгипетського кордону. На контрольно-пропускному пункті Рафах на них уже чекають карети швидкої допомоги. Із Тель-Авіва за процесом стежать прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та міністр оборони Йоав Галлант.

Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми повернули наших перших заручників. Кожна людина - це цілий всесвіт. Але наголошую - ми повернемо кожного! Це одна з цілей цієї війни, а ми віддані їхньому досягненню!

Саме на це сподівається Йоні Ашер. 7-го жовтня бойовики захопили в заручники його дружину та доньок двох і п'яти років. Тоді він востаннє розмовляв із рідними по телефону. Пізніше побачив їх вже у полоні - на відео у соцмережах.

Йоні Ашер, чоловік полоненої ізраїльтянки:

Непросто знати, що твоя дружина та двоє дітей - найцінніше, що в тебе є - у полоні. Я намагаюся триматися, вірю, що країна придумає щось, щоб їх звільнити. Спочатку віддайте дітей, тоді будемо домовлятися про інше…

Про хороші шанси не просто звільнити всіх, а й розширити дію перемир'я говорить президент США Джо Байден. Ініціативу обміну першими полоненими привітав. А заразом ще раз наголосив - терористи розуміють лише мову сили.

- Які шанси, що це перемир'я продовжиться ще на кілька днів?

- Я думаю, шанси реальні.

- Пане президенте, ви вірите, що ХАМАС дотримається своєї частини угоди?

- Я не вірю, що ХАМАС зробить щось правильно. Я вірю лише в те, що вони піддадуться нашому тиску.

Перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС оголосили напередодні о сьомій ранку. Попередня домовленість - 4 дні без бойових дій. За цей час терористи мають випустити 50-х захоплених у полон людей, натомість вимагають свободи для 150-ти палестинців, які сидять в ізраїльських тюрмах. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант уже попередив - режим припинення вогню буде коротким. Потому на Газу чекають щонайменше два місяці запеклих боїв.