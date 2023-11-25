У Черкасах закинуті дитсадки переобладнують під потреби переселенців. Це не гуртожиток, а повноцінні двокімнатні квартири з меблями та навіть побутовою технікою. В один такий комплекс вже заселили нових мешканців. Як вони там облаштувалися - розкажуть наші кореспонденти.

Спалена, знищена та спаплюжена росіянами Херсонщина. Після важких кровопролитних боїв більшість тутешніх сіл та містечок стоїть в руїнах. Навіть через рік після звільнення місцевим жителям повертатись просто нікуди - поля заміновані, а від господарств залишились лише гори сміття.

Малюючи цей будинок, 5-річна Ліза уявляла, як буде жити в ньому. Разом із мамою, татом, дідусем та бабусею дитина виїхала з рідної Херсонщини під час окупації. Батько одразу пішов на фронт, а родина митарилась у пошуках хоч якогось кутка. Мама дівчинки Тетяна - інвалід дитинства, тому і житло їй потрібне з особливими умовами. Таке жінці запропонувати змогли в Черкасах - двокімнатна квартира на першому поверсі колишнього дитячого садочку. Кілька днів тому сім'я нарешті в неї заїхала.

Тетяна Грицаєнко - переселенка з Херсонщини:

Там, де ми жили в селі, то батьківська хата …її зараз немає, батьки тоже їздять по Україні, то там знімають житло, то там - їм немає де повертатись, і мені до батьків немає де повернутись тому, що вони повністю спалили хату, вона вщент згоріла.

Сергій вмикає кондиціонер, аби до приходу домашніх прогріти кімнату. Минулого року з дружиною та двома дітьми він виїхав до Черкас із Запоріжжя, обстріли росіянами міста тоді почастішали. Весь цей час він змушений був винаймати житло. Зізнається - це дорого, тому і написав заяву в міськвиконком про потребу в квартирі, і так само, як і сусіди заїхав на початку цього тижня в реконструйований садочок.

Сергій - переселенець із Запоріжжя:

Всі умови є, все є - холодильник, чайник, плита, ну все, все, що потрібно для хороших і комфортних умов життя - все є …ну це в кожній квартирі? Да …да

Всього в реконструйованому дитсадку 26 квартир, оснастити їх меблями та технікою місту допоміг Червоний Хрест. Комунальні послуги сплачуються бюджетним коштом. Та й саме житло вважається тимчасовим, договір на проживання оформлюється на півроку. Перевагу ж для заселення мерія надає переселенцям з освітньої сфери, адже будівля на балансі профільного департаменту.

Богдан Бєлов - деректор Департаменту освіти Черкаської міської ради:

Таких закинутих садочків у нас по місту налічується чотири. Відповідно, коли почалось повномасштабне вторгнення і стало можливим і необхідним здійснення таких видів робіт під житло, то цей садочок обрали, бо він достатньо компактний. Реконструкція тривала менше року і витрачено на неї 20 мільйонів.

Проєкти на реконструкцію під квартири ще двох закинутих дитсадків уже розроблені, і в департаменті чекають на фінансування.