Внаслідок масованої атаки дронів на Київщині цього ранку було пошкоджено магістральні лінії оператора системи передач. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"На жаль, внаслідок масованої атаки дронів цього ранку було пошкоджено магістральні лінії оператора системи передач, внаслідок цього у столиці залишалось десь 12 000 споживачів без світла. На даний момент вже всіх заживлено, в області тривають роботи з відновлення. Там також залишається десь біля 17 000 споживачів без світла. Дійсно, можуть бути обмеження у Києві та області внаслідок пошкодження лінії, але хочу наголосити, що генерації електроенергії, яку виробляють наші електростанції на сьогодні достатньо, щоби покривати все наше споживання", - зазначила Гринчук.

Вона додала: "В пікові вечірні години для жителів Києва та Київаської області, будемо дуже вдячні, щоб був все таки економний режим використання електроенергії. Це значно допоможе енергетикам збалансувати систему, адже ми хочемо уникнути будь-яких відключень. Однак, поки лінії не будуть відновлені, такі відключення можуть бути".