Кріобанк для військових. Верховна Рада ухвалила закон, яким гарантує всім українським воїнам безоплатну можливість замороження і зберігання їхніх репродуктивних клітин. За словами парламентарів, в такий спосіб вони хочуть зберегти за захисниками і захисницями можливість мати своїх дітей в майбутньому. Адже фронтове життя сильно впливає на зниження репродуктивних функцій як у чоловіків, так і жінок.

Чи справді це так? Як багато захисників вже скористалося цією послугою? Відповідь шукала Жанна Дутчак.

Ембріолог Прикарпатського центру репродукції готує репродуктивні клітини пацієнта до кріоконсерваціїі.

Марія Макулович, ембріолог Прикарпатського центру репродукції людини:

Ми відмиваємо біоматеріал за допомогою двох градієнтів щільності, і відбираємо тільки активно рухомі сперматозоїди для того, аби могти їх кріоконсервувати.

Завдяки кріоконсервації як чоловіки, так і жінки можуть зберігати свій біоматеріал протягом кількох десятиліть.

Марія Макулович, ембріолог Прикарпатського центру репродукції людини:

Це називається "програма збереження фертильноті", тобто можна зберегти свої репродуктивні клітини чи то сперматозоїди, чи то яйцеклітини, чи то вже готові ембріони. Це спеціальне ізольоване приміщення без доступу для сторонніх людей. В кріосховищі є спеціальні дьюари - це посудини для зберігання.

Всі ці ємності заповнені рідким азотом, температура - мінус 196 градусів.

Прикарпатський центр репродукції - один із шести державних закладів, які зберігають біоматеріал десятиліттями. До них звертаються люди, які в силу різних обставин змушені відкласти своє батьківство, каже директор. Кар'єра чи лікування, наприклад, онко. В 22-му з'явилася і ще одна причина... Війна...

Ігор Головчак, директор Прикарпатського центру репродукції людини:

Наша клініка винайшла можливість провести забір і зберігання репродуктивних клітин військовослужбовця абсолютно на безкоштовній основі. Ми повинні всі думати про збереження генофонду. Про збереження нашого майбутнього покоління.

Медики кажуть: фронтове життя впливає на зниження репродуктивних функцій. Відтак, військовим, які планують мати дітей, варто зберегти свої репродуктивні клітини ще до від'їзду в зону бойових дій.

Марія Макулович, ембріолог Прикарпатського центру репродукції людини:

Тому що на репродуктивну функцію впливає переохолодження, постійний стрес та відсутність коректного режиму робота-відпочинок.

Собівартість забору та зберігання статевих клітин - дуже різниться. Для чоловіків кріоконсервація обходиться до тисячі гривень, в той час як для жінок - від двадцяти тисяч. Відтак, без фінансової підтримки держави, каже директор центру, їм не обійтися.

Ігор Головчак, директор Прикарпатського центру репродукції людини:

Вишукували можливості. А власне прийняття закону і забезпечення фінансування в бюджеті дає можливість нам не вишукувати цю можливість.

Днями Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує військовим безоплатне зберігання репродуктивних клітин в кріобанках.

Юлія Дубницька, ембріолог Прикарпатського центру репродукції людини:

Безкоштовно для військовослужбовців і на необмежений термін. На той час, який потрібний самому чоловікові.

За час війни Прикарпатським центром репродукції скористалися майже півтори сотні військових, розповідають медики. Більшість із них - одружені, хоча є і чимало холостяків. Четверо захисників вже скористалися біоматеріалом. І стали батьками. Водночас - кажуть репродуктологи, є серед їхніх пацієнтів, на жаль, і ті, хто цього вже не зробить ніколи...

Марія Макулович, ембріолог Прикарпатського центру репродукції людини:

Питання використання матеріалу посмертно стоїть дуже гостро. Тому що і у нас є такі пацієнти і в інших центрах є такі випадки, що дружини все ж таки добиваються, щоб їм дозволили використати цей біологічний матеріал. На жаль, наразі дозволу як такого немає. Тобто використовувати не можна.

За законом, всі центри репродуктивної медицини, після отримання сповіщення про загибель пацієнта повинні його біоматеріал негайно утилізувати.

Марія Макулович, ембріолог Прикарпатського центру репродукції людини: