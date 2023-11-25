У росії проблеми з ракетами "Калібр": британська розвідка пояснила причину [ Редагувати ]
Росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього стала логістика.
Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter (Х).
Зазначається, що здатність Чорноморського флоту росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження кораблів крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.
Традиційно російські окупанти перезаряджалися крилатими ракетами у Севастополі. Але тепер це стало небезпечно через українські атаки. Британська розвідка вважає, що росія стане більше покладатися на Новоросійськ.
Проте існує ймовірність того, що рф перестала застосовувати "Калібри" через логістичні проблеми у Новоросійську.
"Росія, ймовірно, прагнутиме прискорити подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені у зимову кампанію ударів по Україні", - йдеться у зведенні.
по темі
Протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку знищили ще 502 окупантів. Також є й полонені
Цьогорічна зима в Україні повинна бути легшою, ніж тогорічна. Україна підготувалася до неї, а ворог не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабного вторгнення
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 32 ББМ та 31 артсистему
Українські пілоти, які навчаються на винищувачах F-16, підіймаються у небо з інструкторами. Льотчики чекають на самостійні вильоти
Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 51 одиницю військової техніки ворога
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 23 листопада, становили 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 321 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 36 ББМ та 33 артсистеми