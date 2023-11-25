Росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього стала логістика.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter (Х).

Зазначається, що здатність Чорноморського флоту росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження кораблів крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.

Традиційно російські окупанти перезаряджалися крилатими ракетами у Севастополі. Але тепер це стало небезпечно через українські атаки. Британська розвідка вважає, що росія стане більше покладатися на Новоросійськ.

Проте існує ймовірність того, що рф перестала застосовувати "Калібри" через логістичні проблеми у Новоросійську.

"Росія, ймовірно, прагнутиме прискорити подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені у зимову кампанію ударів по Україні", - йдеться у зведенні.