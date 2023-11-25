У селі на Черкащині від голоду не помер ніхто: люди вижили завдяки мужності місцевого голови колгоспу [ Редагувати ]
Сьогодні в Україні День памʼяті жертв Голодоморів. Щороку у четверту суботу листопада вшановуємо тих, хто загинув внаслідок штучного голоду, влаштованого комуністичним режимом у 20-х, 30-х та 40-х роках 20-го століття. У цей день відвідують поминальні богослужіння й ставлять свічки до пам'ятників жертвам Голодоморів. А також о 16-й годині запалюють свічки вдома. Хвилиною мовчання вшановують память загиблих.
У селі Погибляк, що на Черкащині, у 1932-33 роках - від голоду не помер ніхто. Всі 700 жителів вижили завдяки мужності місцевого голови колгоспу Каленика Сипченка, який приховав від влади врожай і потайки підгодовував людей. Сьогодні у селі живуть нащадки тих, кого врятував цей чоловік. З ними поспілкувалась наша знімальна група.
Пані Лідія запрошує нас до хати. Про Каленика Сипченка тут знають у кожному дворі, бо й село існує лише завдяки подвигу чоловіка, який врятував жителів Погибляка від Голодомору.
Ліда Коваль, жителька села Погибляк:
Люди сходились до нього і він наділяв їм їжу, яку мав, дуже багато помогав людям у голодовці, такий був дядька. Такий був дуже добрий чоловік, там жив, я його знаю, бо така вже чимала була, коли він помер.
Каленик Сипченко був головою колгоспу і у 1932-33 роках вчинив страшний злочин за мірками совєтів - приховав врожай і брехав владі, що вилучають його у селян. Водночас за селом викопали для зерна яму і годували всіх, хто приходив. Цю історію люди переповідали згодом своїм дітям та онукам.
Олена Мазун, жителька села Погибляк:
Була яма, і варили їсти, він ходив з паличкою і казав - "ідіть, як можете, так і йдіть і беріть дітей, шоб діти поїли там похльобки, яка там в нього".
На той час у селах Погибляк та Дубина було 700 людей. За донос чоловік міг поплатитись життям.
Віталій Гладченко, староста старостинського округу сіл Кам'яний Брід і Погибляк:
Кругом було НКВД, зрадників багато, а цю людину ніто не здав, йому вірили і довіряли. Погибляк - це, мабуть, єдине село у Черкаській області, та й одне з єдиних в Україні, де жодна людина не померла від Голодомору.
У місцевому музеї збереглась єдина фотографія Каленика Сипченка. А ще тут стоїть погруддя, яке так і підписано "Рятівник".
Валентина Іллюх, директорка музею:
Ми памʼятаємо його, носимо йому квіти, знаємо про його подвиг і хотілося б, це наш Герой України, хотілося б, шоб був Героєм України, бо він цього заслуговує.
Усе своє життя Каленик Сипченко прожив у Погибляку і навіть, коли страшні часи минули, він продовжував підтримувати земляків.
Валентина Іллюх, директорка музею:
Родина була, а діточок не було, він мед, все шо він мав, він дуже помагав людям, він матеріально, фізично помагав, позичав людям гроші, був дуже хорошою людиною.
Чоловік помер у 1972 році, жодних нагород чи відзнак за свій вчинок він так і не отримав. Проте нині у селі Погибляк проживають нащадки ним врятованих.
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