У депутата Рівненської обласної ради виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Під час обшуків виявили золоті злитки та зброю.

До лютого 2023 року фігурант обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Після цього він зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України". Під час роботи підозрюваний встиг незаконного збагатитись на мільйони доларів.

"У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті", - пише пресслужба.

Також правоохоронці виявили:

три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5;

коштовності й дорогі годинники елітної марки Рatek philippe;

золоті монети;

злитки золота;

2 пістолети;

автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Зокрема депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному. На них він здійснював будівництво котеджів. Ділянки були зареєстровані на номінальних осіб.

Депутату було оголошено про підозру за статтею 368-5 КК України - незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.