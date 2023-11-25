Латвія також отримала запит від України на постачання броньованої техніки для евакуації поранених та додаткових систем ППО

Місце України - в Європейському Союзі. На цьому наголосив у Києві Президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами високопосадовця, Україна досягла значних успіхів у впровадженні реформ.

Латвійці виступають за швидкий початок переговорів про вступ нашої держави до ЄС і готові надати політичну та технічну підтримку Україні у процесі євроінтеграції. Про що ще говорили президенти - дивіться в сюжеті.

Неанонсований візит до України Президент Латвії розпочав із відвідин Чернігівської області. Село Ягідне зазнало значних руйнувань під час окупації регіону торік. Саме Латвія стала першою країною, яка взяла Чернігівщину під опіку й стала відбудовувати там житло.

Едгарс Рінкевичс, Президент Латвії:

Я на власні очі побачив, як витрачаються латвійські гроші. Цього року ми витратили 5 мільйонів євро на Чернігівську область. Це лише кошти уряду. Я не враховую кошти, які вкладають приватні суб'єкти. Я побачив непогані проекти відбудови. І наступного року ми витратимо ще принаймні 5 мільйонів євро.

Латвія підтримує український народ від перших днів повномасштабної війни. І якщо оцінити обсяг оборонної допомоги в розрахунку до ВВП країни, стає зрозуміло: внесок Латвії - один із найвагоміших.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про наші можливості, про дефіцити, оборонні потреби. Ми вдячні за всю надану нашій державі латвійську підтримку і зокрема за нещодавнє рішення про черговий пакет, що включає і снаряди, і міномети та інші військові засоби. Ми обговорили, як зробити сталим постачання та виробництов снарядів, зброї.

Латвія також отримала запит від України на постачання броньованої техніки для евакуації поранених та додаткових систем ППО. Крім питань військової допомоги, важливою темою обговорення став початок переговорів про вступ України до ЄС. За словами Президента Латвії, попри всі складнощі, Євросоюз завжди приймає рішення на користь України.

Едгарс Рінкевичс, Президент Латвії:

Іноді ми дійсно маємо складні обговорення на рівні Європейського Союзу, а також на рівні НАТО. Іноді доводиться витрачати чимало зусиль і часу. Певною мірою дратує, коли нам усім треба ухвалити якесь рішення швидко, адже Україна потребує цієї підтримки, а політичний процес є тривалим. Але врешті-решт ці рішення ухвалюються, попри всі складнощі.

Побоювання щодо єдності ЄС довкола українських питань виникають, зокрема, після перемоги на парламентських виборах у Нідерландах партії ультраправого Герта Вілдерса. Політик виступає за вихід країни з ЄС та припинення надання військової допомоги Україні. Однак, за словами Володимира Зеленського, ці новини - не мають шокувати українців.

Володимир Зеленський, Президент України: