За словами голови "Енергоатома", поки що про жодні графіки відключень не йдеться!

Українські енергетики готові до будь-яких дій з боку ворога. Про це заявили в нашому "Енергоатомі". Аби з настанням холодів дати в домівки та на підприємства, необхідні кіловат-години, на всіх підконтрольних Україні атомних станціях достроково завершили ремонтні роботи. А ще - налагодили виробництво складних деталей для ремонту енергоблоків.

Єлизавета Яковлева на власні побачила, як готуються енергетики до зими та можливих ворожих атак.

На атомній станції раптово зникає живлення. Навіть дизельні генератори не працюють.

Співробітники станції метушаться, втім знають, що робити. А тому швидко беруть ситуацію під контроль.

Аварія на станції - це лише навчальна тривога. Та й сам блок управління - несправжній.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

Це точна копія блочного щита керування атомної електростанції. Енергетики тут відпрацьовують різноманітні сценарії. Наприклад, як поводитися під час ворожих атак або пошкодження обладнання. Кнопки та індикатори тут такі самі, як і на справжній АЕС.

Аби бути готовими до будь-яких провокацій з боку ворога, працівники атомних станцій відпрацьовують найгірші сценарії. Але самі ж запевняють: повне зникне живлення в енергоблоці - неможливе.

Андрій Дешко, керівник зміни електроцеху АЕС:

Саме така ситуація неможлива. У нас систем безпеки на кожному блоці - три, і вони розташовані так, що пошкодити їх географічно всі три одночасно неможливо.

Фахівці "Енергоатому" достроково завершили ремонти на всіх підконтрольних їм об'єктах. А це означає: взимку працюватимуть усі 9 енергоблоків.

Ігор Полович, генеральний директор АЕС:

Розуміючи необхідність оптимізації ремонтних кампаній, ми відкоригували графіки в межах державного регулювання і Кабміна до 25-го року. Тобто, на наступний рік ми також дивомось на ремонтну кампанію по тривалості, і туда добавляєм.

Ремонт триває швидкими темпами, втім якість роботи нашої енергетичної системи від того не постраждає. Атомні станції виробили додатковий мільярд кіловат-годин!

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Всі енергоблоки, які знаходяться під контролем, вони відремонтовані і перевантажені свіжим ядерним паливом, і зараз ми готові до проходження осінньо-зимового періоду на максимально можливій потужності наших енергоблоків.

За словами голови "Енергоатома", поки що про жодні графіки відключень не йдеться!

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Наші об'єкти набагато краще підготовлені до таких подій. Покращений фізичний захист, і також засоби і ПВО, і дронового захисту. Сподіваємося, що ми зможемо забезпечити повну генерацію, яка в нас є.

Від початку "великої війни" українські енергетики навчилися діяти в умовах форс-мажорних обставин, знайшли альтернативу російському ядерному паливу, стали самі виготовляти складні деталі для ремонту енергоблоків. Адже добре розуміють - у них зараз дуже відповідальна місія - без зупинок давати в українську енергосистему більш як половину всіх необхідних кіловат-годин.