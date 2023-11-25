Не тягар для бюджету, а ресурс. Громади, які активно залучають в своє життя внутрішньо переміщених осіб, акцентують увагу на взаємній користі. Переселенці не лише покращують демографічну ситуацію регіону, а й компенсують нестачу робочої сили. Зокрема на Миколаївщині натепер знайшли прихисток майже 130 тисяч жителів окупованих чи небезпечних для життя територій України.

Як ці люди працевлаштовуються - Марина Михайловська з'ясувала.

Олег згадує свій рідний Херсон. Майже 2 місяці чоловік прожив в окупації. Після визволення повернувся, але жити у місті не зміг, тепер там вкрай небезпечно. Тому тимчасово оселився в Миколаєві, тож має статус внутрішньо переміщеної особи.

Олег Бузін, начальник юридичного відділу КП "Миколаївелектротранс":

Ті кошти, які виділяє держава для підтримання такої категорії населення, їх недостатньо. Але давайте виходити з того, що хлопцям під Бахмутом, під Авдіївкою значно важче, ніж нам.

У Миколаєві успішний адвокат Олег швидко знайшов роботу. Таких співробітників саме не вистачало одному з миколаївських комунальних підприємств.

Олег Бузін, переселенець, начальник юридичного відділу КП "Миколаївелектротранс":

Працюю на "Електротрансі" я з 15 травня цього року. Починав юрисконсультом відділу кадрів. Зараз обіймаю посаду начальника юридичного відділу.

А це вже інший переселенець, і теж співробітник "Миколаївелетротрансу" - Антон. Його залучили до встановлення опор, ремонту трамвайних рейок, прибиранні сміття. А ще 2 роки тому він працював у Новій Каховці водієм легковика. Аби отримати нову роботу, довелось учитися.

Антон Висоцький, тракторист-машиніст КП "Миколаївелектротранс":

Підприємство запропонувало піти на підвищення кваліфікації в Миколаївський аграрний університет. І зараз я отримав посвідчення тракториста-машиніста. Тепер можу працювати на більшій кількості техніки, яка є в нас в парку.

З початку повномасштабного вторгнення до Миколаївського центру зайнятості звернулося більше 7 тисяч людей, що переїхали з інших регіонів. Хтось одразу готовий приступити до роботи, когось цікавлять гранти на відкриття власної справи або ваучери на перенавчання. І хоча Миколаївщина - одна із найбільш постраждалих від війни областей, цілеспрямовані досягають мети.

Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості:

Люди, які приїздять до Миколаївської області, хочуть бути працевлаштовані. У нас показник більше 15% людей отримують нашу послугу щодо працевлаштування. Влаштовуємо на комунальні підприємства Миколаєва і дивимося на території, де вони проживають.

Водії, працівники колії, технічний персонал - на "Миколаївелектротрансі" загалом зараз працюють 30 вимушено-переміщених осіб. І до них ті самі вимоги, що й до решти колективу.

Юрій Сметана, директор КП "Миколаївелектротранс":

Ми зацікавлені в тому, щоб збільшувати штат. Ми взагалі дуже радо ставимося до людей, які хочуть працювати. Внутрішньо переміщені люди розуміють, що їм потрібна робота, вони працюють.

Підприємство не припиняє роботу від початку повномасштабного вторгнення, адже городян щодня необхідно перевозити. А от дефіцит певних спеціальностей на підприємстві є. І завдяки переселенцям вдається цю проблему вирішувати.