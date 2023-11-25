В Україні частина пенсіонерів мають право на доплати - якщо вони досягли потрібного віку. Їх щомісячний розмір становить від 300 до 570 грн. Про це йдеться в матеріалі спеціалізованого порталу "На пенсії".

Згідно з чинним пенсійним законодавством, а саме постановою №168 Кабінету міністрів України від 24 лютого нинішнього року, вікові надбавки до пенсії призначаються людям, які досягли 70 років. Надалі кожну "п'ятирічку" така надбавка збільшується.

Встановлено наступні суми вікових доплат до пенсії:

особам, яким виповнилося 70 років - до 300 грн;

особам віком 75 років - до 456 грн;

особам старше 80 років-до 570 грн.

Але для цього слід виконати ще одну умову ‒ загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10340,35 грн. Чиновники ПФУ наголошують - це не означає, що до тієї суми, яку людина отримує, після 75 років додають саме 456 грн. Така людина отримає якусь суму між 300 і 456 грн. Бо саме 300 гривень нараховують пенсіонерам від 70 до 75 років (це автоматично означає, що пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 гривень).

До слова, пенсіонери після 80 років отримують 570 гривень (ця вікова надбавка була встановлена ще з 1 квітня 2020 року).