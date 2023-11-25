У Києві знову оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики [ Редагувати ]
Повітряну тривогу знову оголосили у Києві у суботу, 25 листопада. Є загроза ударів балістикою.
Повітряну тривогу у столиці та Київській області оголосили о 14:39. Військові закликають жителів перейти в укриття та бомбосховища.
"Київська область - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
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