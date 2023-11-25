Після лікування і реабілітації "Гора" спробував повернутися на фронт.

Бої за Бахмут військовий з позивним "Гора" вважає найтяжчими в своїй кар'єрі. Каже, там йому з побратимами довелося боротися за кожен метр землі. І тому орієнтується там краще ніж в рідному місті. Саме на Донеччині "Гора" отримав важке поранення, але не залишив армію, став інструктором та вчить молодих побратимів.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Мені, мабуть, по своєму рідному місту буде значно тяжче зорієнтуватися ніж у місті Бахмут. Там кожна вуличка, кожен дім знайомий, знайомий до болю.

Військовий із позивним "Гора" з гіркотою згадує про Бахмут. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік був у Німеччині, але повернувся до України і взяв зброю до рук.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Вирушив першою можливістю сюди на Україну, в той же самий день привітався з дружиною і одразу в центр комплектування. Піхота, 57 бригада. Перші мої скажімо так, бої - Хнрсонський напрямок - Сухий Ставок, Давидів Брід.

Як командир невеликої групи "Гора" разом із побратимами виконував завдання піхоти. Та найважче, каже, було - відволікати ворог.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Авіація, артилерія. Наша задача була відволікати противника і це, мабуть, було найтяжче, оскільки невеликий підрозділ мав на себе витягувати оцю їх машину, поки хлопці працювали на іншому напрямку.

Крок за кроком, бій за боєм. Частину Херсонщини вдалося звільнити.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми проходимо, бачимо повністю випалену землю до чорна і там подекуди ми бачимо місцевих. І це, мабуть, було найболючіше і найбільш мотивувало йти далі, не здаватися.

А ще надихала вдячність українців, яких визволили з-під окупації.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Весь Херсонський напрямок, люди взагалі - супер зустрічали, допомагали, допомогали інформацією дуже багато там, мабуть, найбільший партизанський рух.

Згодом Бригаду "Гори" перекинули на Бахмутський напрямок. Доводилося "вигризати зубами" кожен будинок, кожен клаптик землі.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Уже була зовсім інакша динаміка бою, ближні бої, бої на вулицях. Ми вибивали противника з приватного сектора і це вже навіть така дистанція в кімнаті за стіною в одному будинку, і тоді команда дуже грамотно спрацювала, ми займали по черзі будинки, вижимали їх.

Якось підрозділу з 12-ти бійців довелося протистояти великій навалі окупантів.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Нас залишилося 12-ро на дуже великий сектор з хлопцями один на одного поглянули, ну що? Вперед-вперед- зібрались вперед. Ми вистояли, ми протримались, і дочекалися підходу основних сил.

Щоб корегувати артилерію, захисники підбиралися за півсотні метрів до позицій московитів. Гора розповідає, як мало не втратив здатність ходити.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Для того , щоб прикрити побратимів, мені довелось заняти трохи небезпечне місце. Туди прилетіло, складне поранення, осколок зайшов знизу і дійшов до коліна і застряг.

Після лікування і реабілітації "Гора" спробував повернутися на фронт.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України:

Намагався повернутися в свій підрозділ, розуміння того, що я вже фізично не вивезу ту роботу, яку роблять там хлопці. Бути тягарем, теж не зміг, тому було більше колективне рішення, спробувати себе в ролі інструктора.

Тепер військовий навчає бійців тактичної медицини. Та готує групи швидкого реагування, які боронять українське небо.

Найбільша нагорода, каже чоловік - знищене в небі вороже сміття та збережені життя наших бійців.

Позивний "Гора", військовослужбовець Збройних сил України: