Окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині. Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог зменшив кількість авіаударів учетверо порівняно з позаминулою добою, однак лишається високою активність піхоти.

"Російські окупанти почали здаватися в полон. Вчора на Донеччині три особи вибрали життя, і сьогодні вночі, є інформація, ще до десятка окупантів здалися в полон", – сказав він.