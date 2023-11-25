Росія спровокувала одну з найбільших загроз глобальної стабільності - Зеленський [ Редагувати ]
Російська блокада Чорного моря призвела до однієї з найбільших загроз глобальної стабільності. Але Україна пристоїть російській блокаді.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.
"Через агресію Росії у Чорному морі виникла одна з найбільших за десятиліття загроза глобальної стабільності саме з точки зору постачання продовольств", - сказав Зеленський.
Президент додав, що російська блокада Чорного моря призвела до коливання цін та фізичного дефіциту продовольства на ринках. Особливо це стосується країн, які залежать від імпорту зерна.
"Ми не просто експортуємо наше продовольство. Ми об'єднали країни світу для залучення відповідних коштів для допомоги тим, хто найбліьше страждає від дефіциту продовольства. За перший рік ініціативи Grain from Ukraine нам вдалося акумулювати 180 млн доларів, до ініціативи приєдналися близько 30 учасників", - додав глава держави.
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