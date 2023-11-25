Україна домовилась з союзниками про отримання військових кораблів для охорони суден, які прямують "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine, передає "Українська правда".

За словами глави держави, Україна вважає створення "зернового коридору" без росії одним з найбільших досягнень, а також працює над тим, щоб гарантувати безпеку суден, які йдуть цим коридором.

Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього.

Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО, про що Київ уже домовився з партнерами.

Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть.

Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністр Нідерландів в Одесі пообіцяв ракети для Patriot та патрульні катери для охорони торгових суден.