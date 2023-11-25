Замість ЦНАПів - "Дія.Центри". В Україні все більше з'являється оновлених осередків з надання адмінпослуг. Знятися з реєстрації, оформити закордонний паспорт, податися на соцдопомогу чи зареєструвати власний бізнес - все це за лічені хвилини.

А ще кілька років тому для цього потрібно було обійти купу кабінетів і витрати безліч часу. Як підхід "все для людей" витісняє бюрократію - розповість Жанна Дутчак.

Надія подає документи на оформлення соціальної допомоги - повторно через зміну прізвища. Розповідає: це не перша послуга, яку вона замовляє через ЦНАП. Але вперше робить це в цій будівлі. Раніше приміщення було в рази менше, і без зручностей для відвідувачів.

Надія Стефанишин, жителька Городенківської громади:

В старому було холодно, і треба було чекати..

В листопаді - Центр переїхав у нове... сучасніше приміщення.

Надія Стефанишин, жителька Городенківської громади:

По-перше, тепло, і я бачу куточок для дітей, якщо приходять. Мами з дітьми, може дитина там почекати поки мама вирішує свої питання. Дуже гарно зробили, і тепло, і комфортно, і є туалет.

Божена Волошин, жителька Городенківської громади:

Пандус є, що люди із інвалідною коляскою можуть заїхати. І для незрячих є відмітки.

Установа в Городенці змінила не лише адресу, але й назву. Тепер це вже не ЦНАП, а Дія.Центр.

Богдан Футерко, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської ОДА:

Це якби ЦНАП нового покоління.

Аби відрити ЦНАП, громаді достатньо облаштувати робоче місця для адміністраторів в будь-якій кімнаті, пояснює заступник голови ОВА. А от для "ДіяЦентру" - вимог більше. Приміщення має відповідати чітким критеріям від Міністерства цифрової трансформації - єдиним для всіх регіонів.

Богдан Футерко, заступник голови Івано-Франківської ОДА:

Це в першу чергу доступність. Комфорт для відвідувачів під час очікування. І під час отримання послуг. Це обладнане місце для доступу для порталу Дія, окреме робоче місце. Це надання консультацій, які стосуються бізнесу, ну і дитячий куточок.

Особлива увагу доступності для людей з обмеженими можливостями.

Облаштовано пандусом, перилами двостронніми. Встановлена кнопка виклику адміністратора, графік роботи шрифтом Брайля, облаштована жовта лінія для людей незрячих, напрямки відмічені в зал, на рецепцію.

Крім того, в "ДіяЦентрі" має бути облаштована рецепція. Вона значно пришвидшує процес оформлення послуг.

Людмила Геферд, адміністраторка Городенківського центру надання адміністративних послуг:

Там допомагають заповнити заяву і вже відвідувач приходить із заповненою заявою. І я як адміністратор на це вже час не витрачаю.

Роман Здрілий, начальник управління центру надання адміністративних послуг Городенківської міської ради:

В даному центрі збільшена площа прийому громадян. Що дало нам можливість дооблаштувати ще два додаткових робочих місця. Зараз на прийомі постійно шість працівників.

"ДіяЦентр" в Городенці - вже шостий на Івано-Франківщині. Загалом в області нині діє 53 ЦНАПи. Та більше двох сотень точок доступу до отримання адмінпослуг. Наразі це найбільша мережа в Україні.

Богдан Футерко, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської ОДА:

Ми є лідером по якості. При чому це не наша оцінка. Це оцінка Міністерства цифрової трансформації. Кожного разу коли відвідувач залишає відгук після отримання послуги, ці відгуки узагальнюються і обробляються.

В області працює окрема команда з цифрового розвитку, яка допомагає й заохочує громади розвивати в себе сферу адмінпослуг.

Андрій Цюмпала, заступник міського голови Городенківської територіальної громади:

Приміщення, яке ми переробили під ЦНАП, перебувало в державній власності. І було включено до обʼєктів приватизації. Проте завдяки Коломийській військовій адміністрації, обласній військовій адімінстрації було передано до громади.

Для відкриття ЦНАПів у громадах - використовуються різні ресурси. Найперше - це фінанси самої ОТГ. Дехто залучає і грантові кошти. Допомагає і держава. До війни область отримувала під це окрему субвенцію. Чиновники сподіваються, що наступного року її знову відновлять. Адже на Прикарпатті є ще девять громад, які досі не мають ЦНАПів через брак ресурсів.

Перелік послуг у ЦНАПах - постійно розширюється. Так в Городенківському починали із 240. Тепер їх вже більше трьох сотень.

Богдан Футерко, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської ОДА:

Сильно гальмує зараз надання певних послуг це є відсутність певної кількості певних державних адміністраторів. Оскільки Мінʼюстом не проводилися тестування. Кількість потрібних навіть для нашої області адміністраторів їх є менше і громади не можуть певні послуги впровадити, які би хотіли, якщо би у них був реєстратор.

Причини гальмування тестування нових державних реєстраторів спричинені не лише війною - кажуть фахівці. Мінʼюст ускладнив процедуру ще задовго до 22-го року через численні зловживань в цій сфері з боку реєстраторів. Повністю завершити формування мережі ЦНАПів за новими стандартами в Україні планували до кінця наступного року. Але навряд чи регіонам вдасться вкластися в ці терміни - припускають експерти. Тож швидше за все дедлайн перенусуть.