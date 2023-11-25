Пацієнти з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ знову зможуть відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії. Ця норма діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Лікар матиме право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому, на підставі віддаленого зв'язку з пацієнтом і вказаних ним симптомів. Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

"Електронинй рецепт на антибіотики ми запустили минулого року. Це той інструмент, який допомагає боротися з резистентністю до антибіотиків... Це не українська проблема, а світова. ВООЗ вважає антибіотикорезистентність однією з десяти найбільших загроз людству.

Для цього є дві причини: або недотримання курсу лікування, або самолікування коли антибіотки вживаються тоді, коли не мали б вживатися. Або неправильне дозування, або при найпростіших захворюваннях і застуді. Відповідно, коли є більш тяжкі заворювання, їх стає лікувати важче або неможливо, бо формується стійкість...

Від моменту запуску було виписано понад 1 млн електронних рецептів на антибактеріальні препарати, але, нажаль, ми досі спостерігаємо тенденцію, що антибіотики, які є рецептурними, продаються в аптечних закладах без призначення лікаря...

Рецепт виписується в електронному вигляді. Перш за все людина звертається до медичного працівника незалежного від того, чи є декларація чи немає. Далі лікар призначає обстеження чи аналізи, чи оцінює стан здоровя людини. І призначає лікування. Якщо потрібен антибіотик, то буде виписаний рецепт. Зараз можна виписувати і електронний і паперовий рецепт...

Коли лікар виписує електроннй рецепт, він вносить данні до електронної системи охорони здоров'я, а людина отримує СМС з номером рецепту і кодом погашення. І вже з цією інформацією людина звертається до аптечного закладу, де можде або в рамках державної програми реімбурсації (більш відома як "Доступні ліки" - ред.) або за власні кошти отримати препарат.

Лікар виписує рецепт на діючу речовину, а вже торгову назву препарату в аптеці людина обирає сама, залежно від своїх фінансових можливостей", - розповіла Марія Карчевич.