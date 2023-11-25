"Хліб, який їдять після смерті". Мистецький захід під такою назвою пройшов у Рівному. Його присвятили пам'яті жертв геноцидів проти українського народу - Голодомору та російської військової агресії. Заморених голодом, закатованих і вбитих українців вшановували з поминальним хлібом - за традицією, яка з давніх-давен існувала на Поліссі. Як це було - бачила Сніжана Сидорук.

Знову щороку приходять спаси у цей геноцид мого народу. У ці роковини Голодомору в Україну приходять спаси.

За стародавніми традиціями під автентичні тужливі співи. Так у Рівному вшановують пам'ять усіх жертв Голодомору та українсько-російської війни.

Захід під назвою "Хліб, який їдять після смерті" організувала рівненська письменниця та дослідниця традицій Полісся Ірина Рачковська. Мисткиня провела паралелі між подіями минулого століття та сьогодення. Певна - геноцид українського народу триває і нині.

Ірина Рачковська, дослідниця традиційної культури Рівненщини:

Тема знищення українського народу вона була притаманна і 32-33 роках ну і відповідно має свій характер і сьогодні - 22-23 рік. І тоді, і сьогодні різні форми цієї зловісної справи. Тоді морили голодом, забирали хліб. Сьогодні - убивають, знищують.

Головним на дійстві є хліб. У ці дні він - поминальний.

Ірина Рачковська, дослідниця традиційної культури Рівненщини:

Він символізує жертву. Ми випікаємо хліби задля духовної жертви, принесення духовної жертви. Для пам'яті саме для пам'яті тих людей, які є близькими, які покинули це земне життя.

Алла Семенчук принесла поминальний коровай, який готували на поховання неодружених. Її син Богдан загинув 13 березня 2022 у боях на Херсонщині під селом Свободне. Герою було 28 років. Поклав життя за Україну і навіть не встиг завести сім'ю.

Алла Семенчук, матір загиблого Богдана Семенчука:

Я зараз живу просто заради його пам'яті, бо хто про нього розкаже. Він не встиг одружитися, не мав своїх діток. Ми так мріяли. Дуже, дуже багато планів було. Ми теж на похорони його замовляли батьківський коровай і хресні батьки так само замовляли коровай. Ну це символ життя, символ того, що ми повинні пам'ятати про них, молитися.

Головними героїнями перформансу стали матері, сестри та дружини загиблих у цій війні.

Пані Марія частує ситу в пам'ять про свого чоловіка - розвідника Данило Молдавський. Він загинув торік наприкінці серпня під ворожим мінометним обстрілом під час звільнення Херсонщини. Коли рятував побратимів поблизу села Ольгіне.

Марія Молдавська, дружина загиблого Данила Молдавського:

Дуже важливо, щоб їх пам'ятали, бо вони зробили дуже великий вклад в нашу історію. Знищуються люди і все українське хочуть знищити, але ми не дамо цьому відбутися, бо ми будемо завжди нагадувати, ми будемо завжди відновлювати це. Це згадка про всіх і про Голодомор і тих, хто зараз загинув.

Традиція вшановувати жертв за допомогою поминальних хлібів походить від предків, які жили на Поліссі, пояснює організаторка заходу. Дослідниця знайшла вісім видів такого хліба, які випікали на Рівненщині.

У нас є ще така страва - коржики. Їх випікають на похорон і їх випікають тільки три - три коржі. Вони випікаються з трьох компонентів: це вода мука і сіль.

Всі ці хліби дослідниця і письменниця описала в книзі "За божим духом". Видання приурочила до дев'яностих роковин Голодомору і пам'яті жертв геноциду цієї війни. Мисткиня каже: зерно, яке ховають в землю проростає хлібом і дарує життя. Так і Україна обов'язково виборе свою Перемогу. У цьому певна і пані Алла. Жінка свято вірить у те, що жертва, яку приніс її син та інші українці у цій війні буде недаремною.