На фронті протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, 36 обстрілів з РСЗВ. Росіяни за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни тримають оборону.

Безуспішними були наступальні дії противника біля Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Сєверного та Первомайського. Євген Соломін - про новини зі східного фронту.

На Луганщині ворог не припиняє спроб прорвати наші позиції. Найважче в деокупованих селах.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

Уже другий місяць ситуація на лінії фронту Луганщини складна. Найтяжчі місця у районі Невського, Білогорівки та Серебрянському лісі - там постійні обстріли з боку росіян.

Авіацію росіяни тут застосовують постійно. Вони на цій ділянці фронту мають перевагу в повітрі. До самої лінії фронту не підлітають, стріляють на відстані і відлітають. На землі ж не припиняються бойові зіткнення.

Це бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" штурмують позиції окупантів в районі Сватового.

Внаслідок штурмових дій, бійці 15 мобільного прикордонного загону просунулись углиб оборони противника та зайняли передові позиції окупантів.

Люди, які відмовляються евакуюватися з деокупованих сіл, живуть під постійними обстрілами росіян. Поліцейські та волонтери сюди прориваються раз на тиждень. Часто і самі опиняються під ворожим вогнем

У ЗСУ показали, як зараз виглядає Авдіївський коксохім. Тут точаться безперервні бої. Ворог, попри численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня нищить російська артилерія та авіація.

Прапор українського футбольного клубу над зруйнованою адмінбудівлею коксохімзаводу помітили військовослужбвці ЗСУ та здійснили справжню спецоперацію задля його порятунку.

Авдіївський напрямок залишається одним із найважчих Ворог почав очікувану третю хвилю механізованих, броньованих штурмів на Авдіївку.

Геннадій Юдін, інспектор Авдіївського відділу поліції:

Останні півтора місяці руйнують дуже сильно місто. Дуже багато будинків складається. Я гадаю, що до нового року, якщо будуть постійні обстріли, то не останеться і стін від будинків. Під фундамент все зруйноване.

Ворог намагається просуватися в бік Степового через залізницю. Є рух в районі Кераміка, окупанти намагаються розширити флангову зону за межами залізниці.

Ось в такому домі живуть люди. Продовжують жити, кормити собак. Жодного вцілолого вікна, згорівші підʼїзди.

На Бахмутському напрямку ворог тисне на південному фланзі. Північіше Курдюмівки та в районах Андріївки та Кліщіївки. Тут тривають запеклі бої. На Лиманський напярмку орки атакують у бік Кислівки та Синьківки.

З Авдіївки та Семенівки поліційські Донеччини вивезли кілька родин.