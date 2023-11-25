Облави на гарматне м'ясо. росія масово вербує вихідців з Центральної Азії на війну в Україні. Для цього проводять рейди з пошуку мігрантів - на ринках, у гуртожитках і навіть у мечетях. Упійманих там людей примушують підписати контракт, а то й проти волі силоміць відправляють у військо.

Що думають про це самі мігранти? Та як реагують уряди їхніх країн? Далі - в матеріалі Ольги Жидецької.

Чергова облава на гастарбайтерів. Напередодні у Підмосков'ї силовики вдерлися у сортувальний центр онлайн-супермаркету. У співробітників перевіряли документи, багатьом тут же виписували повістки. З серпня рейди для вербовки мігрантів на війну проти України стали звичною справою.

Я был в мечети на пятничной молитве и после того как все закончилось, меня забрал ОМОН в военкомат, в город Люберцы. Там я прошел медкомиссию, затем отправили на распределение в город Балашиха. Пока здесь нахожусь, вот такая тут обстановка. Никаких котрактов не подписывал.

Через це деякі трудові мігранти воліють покинути росію, яка багато років була меккою для жителів бідних цетральноазіських країн. За перше півріччя туди в'їхала рекордо мала кількість мігрантів - 3,5 мільйони, вдвічі менше, іж торік. Серед тих, хто виїхав Арген Болгонбеков. Чоловік каже - відчув полегшення, коли його за дрібне порушення у документах депортували до Киргизстану.

Арген Болгонбеков, громадянин Киргизстану:

Почалася війна з Україною. Почалися перевірки. Людей затримували на вулиці і питали, служили в армії чи ні. Комусь пропонували гроші за участь. Когось забрали на війну, інші втекли.

Приблизно те саме говорять вихідці з Таджикистану. Будівельник Зоїр Курбанов, що 10 років працював у росії, нещодавно вирішив - час повертатися додому. Розповідає - заробітки в росії останнім часом сильно упали, натомість йому запропонували попрацювати на будмайданчиках в окупованих Маріуполі та Донецьку.

Зоїр Курбанов, громадянин Таджикистану:

Чесно кажучи, я не хотів туди їхати через війну, тому я повернувся в Душанбе. Зараз зі мною все добре. У мене нормальна робота в Душанбе. Якщо війна закінчиться, можливо, я повернуся до росії.

Залякування, примус, обман - російські силовики у вербовці гарматного м'яса серед мігрантів не гребують нічим. Одним обіцяють прискорене отримання громадянства за підписання контракту; інших, які вже отримали російський паспорт, насильно женуть у військкомати і погрожують депортувати за ухилення від мобілізації.

Фархаджон Умірзаков, громадянин Узбекистану:

Сьогодні багато хто з наших повертається з росії через посилення тиску на мігрантів, особливо на узбеків. Найперше, це виражається в наклепі та неповазі. Навіть у мечетях були випадки, коли людей виводили зі зв'язаними руками під час молитви.

Становище мігрантів у росії й до війни було таким, що не поздриш: безправ'я, свавілля силовиків, скінхеди… Нині ж сталоще гірше - кажуть правозахисники і журналісти. Не бажаючи напередодні президентської кампаії нервувати виборців мобілізацією, путіський режим замітає в армію найменш захищених.

Батир Чермухаммад, журналіст, що спеціалізується на питаннях міграції:

По-перше, в самій росії є проблеми з правами людини і трудовими правами. Наші мігранти не готові до того, що їх чекає, коли вони виїжджають працювати за кордон. Вони часто не знають російської мови, не знають своїх прав, не були у великих містах, їх легше обдурити, скористатися їхнім становищем.

Російський режим робить усе, щоби затягнути побільше іноземців у пекло війни. Торік у вересні путін підписав указ про спрощене надання громадянства тим, хто уклав військовий контракт. Натомість нещодавно голова Слідчого комітету запропонував позбавляти мігрантів російського громадянства, якщо вони відмовляються брати участь у війні в Україні. Подібний законопроєкт уже зареєстрував депутат Держдуми Михайло Матвеєв.

Чому із середньої Азії до росії щороку прибувають дивізії чоловіків отримувати російське громадянство (тільки за перший квартал цього року росіяни приросли на 45 тис. таджиків), але ми не бачимо їх на фронті? … Так у чому ж справа? Чому їх не мобілізують? Де таджицькі батальйони? Йде війна, росії потрібні солдати, ласкаво просимо до нашого громадянства!

Тим часом уряди країн Середньої Азії хоч лише нагадують своїм громадянам, що участь у війні за кордоном тягне на кримінальну відповідальність. Припинити вербування від кремля вимагає лише очільник Казахстану.

Cкільки точно мігрантів запроторено до російського війська - невідомо.

Однак підтверджене поховання на батьківщині близько десятка уродженців Таджикистану. Ті ж, кому пощастило потрапити в український полон і вижити звертаються до своїх співвітчизників.