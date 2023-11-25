На пунктах перетину між Польщею і Україною кілометрові черги з вантажних автомобілів. Через протест польських первізників на кордоні застрягли майже чотирьох тисяч вантажівок. Подекуди тривалість очікування у черзі доходить до 140 годин. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"За нашою інформацією вантажівок біля чотирьох тисяч, набільша кількість машин була біляя Дорогуську. І нажаль, жодних умов там для водіїв не створено. Як до речі, на Хребенному і на Медикі. Медика вже приєдналася до страйку на цьому тижні.

Основні там заявники аграрії. Але на всіх цих пунктах пропуку, перевізники, які там страйкують, і аграрії, які зараз доєднались, усі вони об'єднані партією "Конфедерація", яка на сьогодні, наскільки я розумію, має бажання виторгувати в новому коаліційному уряді якісь посади.

Але нам вона відомі як проросійська партія та антиукраїнська. І цей захід, від якого несуть втрати не тільки перевізники, а й експротери, імпортери, економіка України в цілому. Національний банк озвучив, що десь 400 млн євро вже на сьогодні втратили, на третій тиждень страйку...

Я вважаю, що це більше схоже на відкриття економічного фронту з боку Московії. Адже на сьогднішний день створили фактично колапс не тільки на кордоні, а й в економіці. Деякі підприємства, які не мали запасів складських, вимушені зупинятися та чекати, поки вирішиться ситуація.

Парадокс полягає в тому, що від цього страйку потерпає і польский бізнес. Це дуже важливо для нас, ми шукаємо там партнерів, щоб об'єднатися і разом йти не лише до органів влавди, а й у судові установи...

... Що стосується московських вух. Буквально вчора прочитав цікаву інформацію від лідерів партії "Конфедерація" про те, що вони звинувачують Моравецького у тому, що він здає економіку Польщі Європейському Союзу.. До великої війни вони офіційно говорили, що потрібно зближатися з росією. Зараз така риторика відсутня, ніхто не визнає, що це є фінансування Москви. Вони кажуть, що борються за права аграріїв і перевізників польских, які втрачають від аграріїв і перевізників українських", - розповів Володимир Балін.