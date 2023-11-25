Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін був тяжко поранений ножем у федеральній в'язниці в Арізоні. На даний момент вінн перебуває у стабільному стані.

Шовін відбуває 22 роки ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда - саме цей поліцейський близько десяти хвилин стояв коліном на шиї чорношкірого підозрюваного.

Інцидент стався у виправній установі у Тусоні. Як пише AP, ця в'язниця "страждає від провалів у системі безпеки та браку персоналу", в ній утримуються майже 380 осіб.

Бюро в'язниць повідомило, що співробітники, які прибули на місце події, "втрутились у бійку, і вжили заходів для порятунку життя до того, як в'язня госпіталізували". Ніхто зі співробітників не постраждав. Відвідування в'язниці припинено.

У квітні 2021 року Дерека Шовіна визнали винним у ненавмисному вбивстві. Він відбуває одночасно 21-річний термін федерального вироку за порушення цивільних прав Джорджа Флойда та 22,5 року вироку за вбивство другого ступеня штату Міннесота.

Його відправили з в'язниці максимального рівня безпеки у штаті Міннесота до в'язниці середнього рівня безпеки у Тусоні.

Цього тижня Верховний суд США відхилив апеляцію Шовіна на обвинувальний вирок, поліцейський наполягав, що йому не було надано справедливого судового розгляду.

Джордж Флойд загинув 25 травня 2020 року під час затримання, після того, як Шовін впродовж майже 10 хвилин стояв коліном на його шиї. Смерть чорношкірого підозрюваного призвела до протестів проти расової дискримінації у США та багатьох інших країнах.

Раніше "Подробиці" опублікували повне відео затримання Флойда Джорджа, після якого той помер.