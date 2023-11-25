Спікери та представники парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі та Естонії взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради в суботу, 25 листопада. Засідання було присвячене річниці Голодомору в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні на прламентському рівні низка делегацій приїхала в Київ, щоб завітати до парламенту України. І це делегації парламентів, які очолювалися спікерами чи тими особами, які очолюють міжнародні комітети. І сьогодні ми мали цілий великий десант спікерів парламентів зарубіжних країн, і це не просто парламенти, це парламенти, які за останніх два роки визнали Голодомор як геноцид українського народу.

Для статистики: за всю історію незалежності України 15 країн визнали Голодомор, а за останні два роки ми добилися, що додалися ще 17 парламентів, а також Європейський парламенті і ПАРЄ.

І сьогодні велика кількість спікерів цих парламентів була присутня у Верховній Раді. Кожен з них мав можливість виступити і підтримати Україну, а також своєю присутністю продемонструвати всьому світові солідарність з цими комеморіальними датами.

90 років з того моменту, коли був вчинений найжорстокіший злочин для українського народу, це Голодомор 1932-33 років. І саме сьогодні в парламенті ми говорили про це, про те, що є великі паралелі між тим, що було 90 років тому і тим, що ми маємо зараз. Є паралелі між тодішнім сталінським режимом і сьогоднішнім пуктінським режимом. Є паралелі між тим, що тоді Сталін використовував голод як зброю, сьогодні це робить путін.

Ми точно знаємо, що ці паралелі будуть продовжуватися, тому що як тодішній режим був викинутий на смітник історії, так і теперішній путінський режим буде викинутий на смітник історії", - розповів Руслін Стефанчук.

У Верховній Раді сьогодні виступили голова Сенату Бельгії Стефані Доз, голова Сенату Мілош Вистрчіл та голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова; речник парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, речник парламенту Ірландії Джеррі Баттімер, президент ПА НАТО Міхал Щерба, голова комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон і голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павло Коваль.

У дипломатичній ложі були представники Світового конгресу українців.