російська федерація має заплатити за злочин агресії проти України та відшкодувати всі збитки, заподіяні, її економіці та людям. І робота щодо стягнення репарацій з країни-агресорки вже ведеться. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це комплдексне питання. Насамперед нам необхідна юридична оцінка міжнародних інституцій. І ви знаєте, що Міжнародний кримінальний суд, а також трибунал, який ми обовязково створимо, вони якраз спрямовані на юридичну оцінку тогно, що відбувається.

Друге, після того, як буде засудження з боку офіційних міжнародних інститутцій, ми повинні параленьно створити компенсаційний механізм, над цим ми також працюємо. Тому що ми повинні розуміти чітко, на підставі чого, на підставі якого законодавства, на підставі яких підходів будуть стягуватися кошти з держави, яка вчинила ці злочини.

І останнє. Дуже важливо, за рахунок чого це буде здійснюватися, і тому питання замороження російських активів по території всіх держав, передача Україні для відшкодування завданої школи це третє питання.

Якраз ці питання знаходяться в компетенції парламентів. І тому на кожній зустрічі з моїми колегами спікерами, з представниками інших парламентів ми піднімаємо необхідність створення відповідних законодавчих механізмів, які би дали можливість сьогодні в кожній країні світу прийняти закондавство, яке б сприяло заморожуванню та передачі тих активів, якими володіє російська федерація, і спрямування цих коштів на репарацію тієї шкоди, яку вона завдала для України", - заявив Руслан Стефанчук.