У ДТП на Вінниччині четверо людей загинули, ще двоє травмовано (відео) [ Редагувати ]
На Вінниччині вранці 25 листопада сталася дорожня аварія, внаслідок якої четверо людей загинули, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області.
ДТП сталася близько 8 години у Жмеринському районі на автодорозі М-21. За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій автомобіля Ford Transit виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у вантажівку Mersedes - Atego під керуванням 34-річного вінничанина.
У результаті аварії 35-річний водій Ford та троє його пасажирів віком від 40 до 56 років загинули. З тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовані 30-річний водій вантажівки та 27-річний пасажир Ford.
Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії. За фактом смертельної автопригоди слідчими слідчого управління розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило кількох осіб).
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