Литва виділить 2 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine [ Редагувати ]
Литва надасть додаткові 2 мільйони євро на глобальну гуманітарну ініціативу президента України Володимира Зеленського, спрямовану на підтримку зернових запасів в Україні.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте у своєму Твіттері.
Протягом століть росія змінювала назви, але не характер і методи. Майже через століття після Голодомору росія знову намагається використати продовольство як зброю, цього разу шляхом руйнування цивільних портів України, зерносховищ і блокади Чорного моря, - заявила вона.
Інгріда Шимоніте стверджує, що єдина можливість забезпечити продовольчу безпеку і міцний мир у Європі полягає в тому, щоб надати підтримку Україні у перемозі в цьому конфлікті та якнайшвидше домогтися перемоги над росією.
На 2-му саміті "Зерно з України" я оголосила, що цього року Литва внесе ще 2 млн євро до цієї глобальної гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського, щоб допомогти пом'якшити загрози продовольчій безпеці, спричинені агресивною війною росії, - наголосила прем'єр Литви.
Нагадаємо, у суботу, 25 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Така важлива дата припадає на кожну останню суботу листопада.
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