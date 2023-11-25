Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей відмовився від планів замінити національну валюту песо на долар. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.

Еміліо Окампо, який мав очолити Центробанк Аргентини після призначення Мілея президентом, відмовився від посади через політичні розбіжності.

За словами джерела газети, єдина причина, через яку Окампо міг очолити регулятор, полягала у переході від песо до долара США.

Він не піде в Центральний банк реалізовувати чужий план, з яким він не згоден.

Також у п'ятницю адміністрація президента заявила, що закриття Центробанку "не підлягає обговоренню", незважаючи на "хибні чутки". Однак, як зазначає газета, у заяві не було сказано про доларизацію країни.

В інтерв'ю цього тижня президент Мілей повідомив, що для реформ, запропонованих Еміліо Окампо, необхідно зважити на ризики.

Чи готовий він реалізувати план, який відрізняється від нього?

Хав'єр Мілей вступить на посаду президента 10 грудня. У своїй передвиборчій кампанії він виступав за жорсткі реформи економічної системи Аргентини, за що його прозвали економістом з бензопилою.

Зокрема Мілей пропонував розіграти Центробанк і безліч міністерств, у тому числі праці та освіти, а також перевести країну з песо на американський долар.

У березні "Подробиці" повідомляли, що річна інфляція в Аргентині перевищила 102%. У травні 2020 року в Аргентині оголосили дев'ятий суверенний дефолт.

Нагадаємо, президент Мілей запропонував Володимиру Зеленському провести в Аргентині мирний саміт з країнами Латинської Америки для обговорення питань, пов'язаних з війною з росією.