Синоптики прогнозують значне ускладнення погодних умов на 26-27 листопада практично на всій території України, за винятком західних областей.

У зв'язку з цим ДСНС звернулася до громадян з проханням за можливості провести вихідні вдома.

Очікуються хуртовини й сніг, подекуди мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети та ожеледицю на дорогах, - попередили рятувальники.

ДСНС закликає водіїв та пішоходів бути обережними, уникати непотрібних виїздів, і, де це можливо, залишатися вдома. У разі необхідності використовуйте громадський транспорт замість особистого, щоб уникнути утворення заторів на дорогах.

Якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Водіям слід бути особливо уважними і сповільнюватися поблизу перехресть і пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях, носити на одязі світловідбивні флікери та взуття, що не ковзає, - порадили у ДСНС.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" синоптик українського Гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою може бути погода на Новий рік та коли у країні чекати на значні похолодання.