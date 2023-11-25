Рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома [ Редагувати ]
Синоптики прогнозують значне ускладнення погодних умов на 26-27 листопада практично на всій території України, за винятком західних областей.
У зв'язку з цим ДСНС звернулася до громадян з проханням за можливості провести вихідні вдома.
Очікуються хуртовини й сніг, подекуди мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети та ожеледицю на дорогах, - попередили рятувальники.
ДСНС закликає водіїв та пішоходів бути обережними, уникати непотрібних виїздів, і, де це можливо, залишатися вдома. У разі необхідності використовуйте громадський транспорт замість особистого, щоб уникнути утворення заторів на дорогах.
Якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Водіям слід бути особливо уважними і сповільнюватися поблизу перехресть і пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях, носити на одязі світловідбивні флікери та взуття, що не ковзає, - порадили у ДСНС.
Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" синоптик українського Гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою може бути погода на Новий рік та коли у країні чекати на значні похолодання.
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