Єрун Схейпенс, асистент головного тренера футбольного клубу Фортуна Сіттард з Нідерландів, приєднається до тренерського штабу "Шахтаря", який очолює Маріно Пушич.

Про це повідомляє Soccernews.nl.

Відомо, що клуби вже домовилися про перехід 30-річного нідерландця. Його контракт з "Шахтарем" буде на півтора року з можливістю подовження ще на один сезон. Найближчими днями тренер відправиться до Гамбурга, де 28 листопада "Шахтар" проведе матч Ліги чемпіонів проти бельгійського Антверпена.

Пізніше Схейпенс підтвердив домовленість із "гірниками", висловивши певні сумніви перед ухваленням рішення через те, що в Україні триває війна.

"Спочатку я перевірив, чи достатньо це безпечно. Шахтар грає у Львові, біля кордону з Польщею. У клубу є база з полями, де всі зупиняються. Тому я не буду сидіти у квартирі десь у місті сам, - цитує Схейпенса De Maas Driehoek з посиланням на De Limburger.

Нагадаємо, внаслідок тяжкого поранення, отриманого на війні, помер заслужений майстер спорту України та шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк.