Російські війська здійснили новий обстріл прикордоння Чернігівської області у суботу, 25 листопада. Літня жінка отримала поранення, і правоохоронці доставили її до лікарні.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Сьогодні росіяни вкотре гатили з мінометів по мирному селу у прикордонній Семенівській громаді. Місцева мешканка в цей час поралася у дворі по господарству і потрапила під ворожий вогонь, - розповіли правоохоронці.

В результаті обстрілу жінка отримала поранення. Поліцейські з Семенівського району відразу вирушили на місце події і транспортом швидкої допомоги доставили постраждалу до лікарні, де їй була надана необхідна медична допомога.

Слідчі поліції Новгород-Сіверського району розпочали кримінальне провадження за фактом скоєння рф ще одного воєнного злочину згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 25 листопада із 75 ворожих БПЛА значна кількість була направлена саме на Київ, решта "кружляли" по різних областях півдня, сходу, центру нашої держави, відповідно теж наближаючись до Київщини. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.