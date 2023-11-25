Після завершення припинення вогню з угрупованням ХАМАС, ізраїльські військові відразу ж поновлять бойові операції у секторі Гази.

Цю інформацію передає видання The Times of Israel.

Генерал-лейтенант Герці Галеві, керівник штабу Армії оборони Ізраїлю, заявив, що після закінчення періоду перемир'я з угрупованням ХАМАС, військові негайно відновлять удари в секторі Гази. Галеві, спілкуючись з військовими, відзначив, що припинення вогню та угода про звільнення заручників не стали б можливими без тиску, який здійснював ЦАХАЛ на ХАМАС.

Ми не маємо наміру, не хочемо та не готові припинити ці зусилля до того, як ми повернемо усіх заручників, наш моральний обов’язок - повернути їх, - сказав він.

Герці Галеві зазначив, що ЦАХАЛ використовуватиме перерву в бойових діях для "покращення своїх навичок, більш ефективної підготовки, а також трохи відпочинку".

І одразу ж після закінчення перемир'я ми повернемося до атак на Газу, до маневрів у Газі. Ми будемо робити це для того, щоб ліквідувати ХАМАС. А також для того, щоб створити великий тиск, щоб якнайшвидше повернути заручників, усіх до останнього. Ми зобов’язані боротися, а також ризикувати своїм життям, щоб (громадяни Ізраїлю) могли як і раніше жити в безпеці, - додав Галеві.

Нагадаємо, бойовики з групування ХАМАС почали звільняти заручників в рамках чотириденного перемир'я з Ізраїлем.

Зазначається, що першу групу, яку звільнили, відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні між Сектором Газа та Єгиптом.

Вже в руках співробітників Червоного Хреста перебуває 13 заручників, серед яких матері та діти. Родичі звільнених осіб чекають на них в ізраїльських лікарнях.