Українська співачка Надя Дорофєєва провела зустріч з військовими у Донецькій області та передала другу партію волонтерської допомоги у вигляді дронів.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

За словами Надії, дрони, які вона передала нашим військовим місяць тому, вже успішно знищили численну техніку окупантів.

Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони вже знищили купу ворожої техніки, - каже Надя.

Сьогодні, 25 листопада, вона разом з командою доставила українським захисникам ще одну партію розміром 35 дронів. Загалом, військові отримали 91 fpv дронів, на закупку яких було витрачено два мільйони гривень.