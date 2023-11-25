Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото) [ Редагувати ]
Українська співачка Надя Дорофєєва провела зустріч з військовими у Донецькій області та передала другу партію волонтерської допомоги у вигляді дронів.
Про це зірка розповіла у своєму Instagram.
За словами Надії, дрони, які вона передала нашим військовим місяць тому, вже успішно знищили численну техніку окупантів.
Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони вже знищили купу ворожої техніки, - каже Надя.
Сьогодні, 25 листопада, вона разом з командою доставила українським захисникам ще одну партію розміром 35 дронів. Загалом, військові отримали 91 fpv дронів, на закупку яких було витрачено два мільйони гривень.
Отож, любі, побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай, чим можеш, - підсумувала зірка.
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