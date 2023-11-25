Заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії Сергія Нікуліна ліквідували українські військові.

Цю інформацію надав український військовослужбовець Анатолій Штефан.

Він заявив, що підполковника ліквідували ще 11 жовтня 2022 року, але його тіло знайшли лише тепер.

Начальник зв'язку - заступник начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії підполковник Нікулін Сергій, - повідомив Штефан.

Нагадаємо, в російському Бєлгороді Служба безпеки України припинила діяльність Олександра Слісаренка, який займав важливе керівне положення в окупаційній адміністрації Харківської області.