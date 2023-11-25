Президент США Джо Байден виразив шану жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років і встановив паралель з сучасними подіями.

Про це повідомили у Білому домі.

Дев’яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила "голодну смерть". (...) Сталін та його режим систематично захоплювали українське зерно та ферми та перевозили українське зерно в інші частини СРСР як тактику придушення української національної ідентичності, - йдеться у заяві президента США.

Байден відзначив, що на сьогоднішній день сільськогосподарська інфраструктура в Україні знову стала об'єктом умисних атак, і це вже відбувається під керівництвом володимира путіна.

Російські сили прагнуть знищити економіку та незалежність України, навмисно псуючи поля та знищуючи українські зерносховища та порти. Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічний напад на продовольчу безпеку всюди. путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради прибутку росії, - наголосив Байден.

Нагадаємо, у суботу, 25 листопада, в День пам'яті жертв Голодомору президент України Володимир Зеленський опублікував відео на своїй сторінці у Telegram.