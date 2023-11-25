Поки українські військові ведуть наступальні операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, висловлювати міркування про завершення контрнаступу Збройних Сил України вважається недоречним.

Таку думку висловив військовий експерт та директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час телемарафону.

"Доки тривають дії на лівобережжі Херсонщини, сказати про те, що цей наступ закінчився, м'яко кажучи, некоректно стосовно тих людей, щонайменше, які ведуть зараз дії... Як закінчилось, якщо вони наступають... Розвинути цей наступ і мати успіх можна за умови застосування більшої кількості техніки, сил і засобів, і засобів ППО для прикриття наших контингентів.

За умови формування Дніпра, якщо буде таке рішення ухвалене і це вдасться зробити, тому що це складно... перекидання додаткових 2-3 бригад сил і засобів, я думаю, що там в нас є дуже хороші перспективи", - сказав Мусієнко.

Він відзначив, що наразі у Збройних Силах України існує область, де існує можливість подальшого успішного розвитку в контексті проведення маневрової війни.

Нагадаємо, заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії Сергія Нікуліна ліквідували українські військові.