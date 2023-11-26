У російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку [ Редагувати ]
У Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку, постраждала людина.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Безпілотник вдарив у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку на вулиці Хворостухіна. Ймовірно, кілька безпілотників втратили керування, і один із них зіткнувся з житловою будівлею.
Існує інформація, що одна людина постраждала, отримавши травму стопи. На місці події працюють екстрені служби, і всі мешканці будинку були евакуйовані. За словами губернатора Тульської області Олексія Дюміна, два безпілотники були збиті системами протиповітряної оборони.
Один із них, втративши управління, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі. Серйозних пошкоджень немає, пошкоджено скління трьох квартир. Легке різане поранення отримав один із мешканців будинку, - повідомив губератор.
Нагадаємо, заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії Сергія Нікуліна ліквідували українські військові.
по темі
Відповідний військовий підрозділ вже формують на Харківщині. Бо протиповітряну оборону область ворог випробовує там чи не щодня
Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави. Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери
У ніч на 16 листопада в Волгоградській області російської федерації сталася пожежа на території військової частини
Нічні вибухи на Котовському пороховому заводі в російському Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування в Коломні можуть бути пов'язані з українською розвідкою
У ніч на 10 листопада російські окупанти завдали нового авіаційного наступу на територію України