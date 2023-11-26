У Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку, постраждала людина.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Безпілотник вдарив у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку на вулиці Хворостухіна. Ймовірно, кілька безпілотників втратили керування, і один із них зіткнувся з житловою будівлею.

Існує інформація, що одна людина постраждала, отримавши травму стопи. На місці події працюють екстрені служби, і всі мешканці будинку були евакуйовані. За словами губернатора Тульської області Олексія Дюміна, два безпілотники були збиті системами протиповітряної оборони.

Один із них, втративши управління, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі. Серйозних пошкоджень немає, пошкоджено скління трьох квартир. Легке різане поранення отримав один із мешканців будинку, - повідомив губератор.

Нагадаємо, заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії Сергія Нікуліна ліквідували українські військові.