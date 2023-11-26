Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що росіяни вивезли зерна з тимчасово окупованих регіонів України на суму не менше 1 млрд доларів.

Про це повідомили у прес-службі Кабміну.

Окупанти підготували технічні засоби, щоб щодня викрадати і вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це частково, тому що героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають - це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів, - заявив Шмигаль.

Незважаючи на це, він заявив, що Україна залишається одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

Згідно з інформацією від голови уряду, прогнозований врожай в Україні на поточний рік очікується на рівні 79 мільйонів тонн, що перевищує минулорічні показники на 10%.

Також він вказав, що в межах ініціативи президента "Зерно з України" вже відправлено 170 тисяч тонн продовольства до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ще 25 тисяч тонн продуктів харчування готуються до відправлення до Нігерії.

Нагадаємо, Литва надасть додаткові 2 мільйони євро на глобальну гуманітарну ініціативу президента України Володимира Зеленського, спрямовану на підтримку зернових запасів в Україні.