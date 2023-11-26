Нічна атака "Шахедів" на Україну: сили ППО знищили 8 ворожих цілей [ Редагувати ]
Всі безпілотники типу "Шахед", які були запущені окупантами на території України сьогодні вночі, 26 листопада, були збиті українськими військовими.
Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ, на своїй сторінці у Facebook.
Сьогодні вночі ворог знову намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об'єктів 6 дронів-камікадзе типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.
Наєв повідомив, що повітряні цілі були ефективно ліквідовані Силами оборони України, три з них знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угруповання військ.
Зокрема, один ударний дрон було збито в небі Київської області, та ще два дрони-камікадзе були ліквідовані на Сумському напрямку, включаючи один у небі Полтавської області.
Крім того, два безпілотники були збиті над Дніпропетровською областю, приземлившись в районах Новомосковського та Синельниківського.
У Повітряних Силах повідомили, що у ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували Україну, випустивши з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9 ударних безпілотників типу "Shahed".
У результаті успішної відповіді протиповітряної оборони Сил оборони України було знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136".
Нагадаємо, 26 листопада 2023 року противник знову вдався до атаки на столицю України за допомогою ударних безпілотників.
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