У наступному році ЮНІСЕФ планує виділити Україні суму в розмірі 450 млн доларів для підтримки прифронтових регіонів країни.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що ці фінансові ресурси будуть спрямовані на вирішення гуманітарних потреб, зокрема, частину коштів використають на забезпечення ноутбуками дітей, які навчаються дистанційно через відсутність можливості навчатися у школах.

Діти із сільських громад звільнених районів Харківської та Херсонської областей отримали 10 тисяч ноутбуків у 2023 році, що дозволяє їм повноцінно здобувати освіту.

Серед інших важливих ініціатив є облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема, у Харківській області ЮНІСЕФ здійснює проекти з створення шести таких центрів, які розташовані у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській та Валківській громадах.