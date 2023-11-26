У ВМС розповіли про загрозу із моря [ Редагувати ]
У зв'язку із штормом в Чорному та Азовському морях, наразі жоден корабель росії не перебуває в активному русі.
Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук під час телемарафону у неділю, 26 листопада.
За його словами, через погіршення погодових умов російські військові кораблі зараз знаходяться у своїх базових пунктах, зокрема у Новоросійську.
"Скоріш за все, до кінця доби погода не зміниться, умови не зміняться. Будемо моніторити, але, скоріш за все, сьогодні виходів не очікується через негоду. Системи озброєння в таку негоду не застосовуються через те, що розхитує досить сильно, запустити ракету в таких умовах складно. Корабель ще розрахований на штормову погоду, може вийти в море, але здійснити запуск ракет досить складно", - пояснив він.
Плетенчук відзначив, що росія розгорнула корабельні склади з метою захисту від можливих атак з боку України.
"Деякі перебазували в Феодосію. В Севастопольській бухті так само залишаються кораблі, але не такі важливі, бо їхнє застосування зараз небезпечне. Це - і сторожові, і патрульні і навіть десантні кораблі. Головна ударна сила, що бере участь у бойових діях - це ракетоносії. Їх у першу чергу і перебазували", - підкреслив він.
Нагадаємо, 8 безпілотників типу "Шахед", які були запущені окупантами на території України сьогодні вночі, 26 листопада, були збиті українськими військовими.
по темі
9 листопада вранці в Курській області російської федерації відбулася атака на комбінат у Суджі
У росії розголошують про широкомасштабну атаку невідомих безпілотників у різних регіонах країни-агресора
Поки українські військові ведуть наступальні операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, висловлювати міркування про завершення контрнаступу Збройних Сил України вважається недоречним
У Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку, постраждала людина
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що росіяни вивезли зерна з тимчасово окупованих регіонів України на суму не менше 1 млрд доларів