У зв'язку із штормом в Чорному та Азовському морях, наразі жоден корабель росії не перебуває в активному русі.

Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук під час телемарафону у неділю, 26 листопада.

За його словами, через погіршення погодових умов російські військові кораблі зараз знаходяться у своїх базових пунктах, зокрема у Новоросійську.

"Скоріш за все, до кінця доби погода не зміниться, умови не зміняться. Будемо моніторити, але, скоріш за все, сьогодні виходів не очікується через негоду. Системи озброєння в таку негоду не застосовуються через те, що розхитує досить сильно, запустити ракету в таких умовах складно. Корабель ще розрахований на штормову погоду, може вийти в море, але здійснити запуск ракет досить складно", - пояснив він.

Плетенчук відзначив, що росія розгорнула корабельні склади з метою захисту від можливих атак з боку України.

"Деякі перебазували в Феодосію. В Севастопольській бухті так само залишаються кораблі, але не такі важливі, бо їхнє застосування зараз небезпечне. Це - і сторожові, і патрульні і навіть десантні кораблі. Головна ударна сила, що бере участь у бойових діях - це ракетоносії. Їх у першу чергу і перебазували", - підкреслив він.

Нагадаємо, 8 безпілотників типу "Шахед", які були запущені окупантами на території України сьогодні вночі, 26 листопада, були збиті українськими військовими.