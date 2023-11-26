БПЛА масовано летять на Москву: що відомо [ Редагувати ]
У росії розголошують про широкомасштабну атаку невідомих безпілотників у різних регіонах країни-агресора.
Цю інформацію розповсюджують російські пропагандисти, які посилаються на дані російських телеграм-каналів:
- О 4:25 за московським часом Сергій Собянін повідомив про атаку українських безпілотників. За його словами, вони, зачепивши райони Наро-Фомінська та Одинцівського міського округу, були збиті системою протиповітряної оборони. На певний час роботу зупинили столичні аеропорти "Домодєдово" та "Внуково".
- Декілька інших дронів, як стверджують, було ліквідовано системами протиповітряної оборони в Брянській та Калузькій областях без постраждалих чи руйнувань.
- Три дрони було знищено у повітрі над Тулою. Один із них втратив керування після втручання ППО і зіткнувся з житловою багатоповерхівкою. Постраждала одна людина з легким пораненням стопи. Мешканці будинку тимчасово переселилися у дитячий садок та готелі. Станом на 9 ранку повідомляють про нові вибухи.
- Близько п'ятої ранку мер Москви повідомив про збиття БПЛА в Подільському міському окрузі. Руйнувань та постраждалих від уламків, за попередньою інформацією, також немає.
- Також виявлено ще один дрон у Раменському міському окрузі, який летів у бік Москви. Інцидент не призвів до постраждалих чи руйнувань.
В Міністерстві оборони рф, як завжди, звинуватили Україну та оголосили про "терористичну атаку".
Нагадаємо, 8 безпілотників типу "Шахед", які були запущені окупантами на території України сьогодні вночі, 26 листопада, були збиті українськими військовими.
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