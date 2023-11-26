Окупанти повідомляють про масштабну атаку українських дронів на території так званої "ДНР".

Цю інформацію, зокрема, оприлюднив гауляйтер регіону Денис Пушилін.

Вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі регіону. На жаль, через масованість ударів, не все було збито. Без світла залишилися частина міст і районів. В результаті не подають тепло ряд котелень, працюють аварійні бригади, - написав Пушилін.

Наразі відзначається відключення електропостачання в містах Донецьк, Макіївка, Маріуполь і районі Старобешівського. Електропостачання було відновлено до ранку в Амвросіївці, Харцизьку та Єнакієвому.

Водночас пабліки повідомляють, що приліт відбувся по Старобешівській ТЕС.

Нагадаємо, у зв'язку із штормом в Чорному та Азовському морях, наразі жоден корабель росії не перебуває в активному русі.

Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук під час телемарафону у неділю, 26 листопада. За його словами, через погіршення погодових умов російські військові кораблі зараз знаходяться у своїх базових пунктах, зокрема у Новоросійську.