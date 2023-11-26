Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2023" Шейніс Паласіос з Нікарагуа опинилася в центрі великого політичного скандалу.

На її батьківщині вийшли на поверхню неприємні епізоди з її минулого, які опозиція використовує для організації протестів проти президента країни Даніеля Ортеги, повідомляє видання ABC News.

Зазначається, що в 2018 році Паласіос брала участь у протестах, спровокованих невдоволенням населення реформами, цензурою та іншими діями влади. Ці акції тривали кілька місяців і призвели до загибелі принаймні 318 осіб.

На той момент учасникам мітингів не вдалося досягти своєї мети, і Даніель Ортега залишився при владі.

Під час тих подій Паласіос активно приєднувалася до мітингів і висловлювала підтримку протестувальникам у соціальних мережах. На даний момент уся інформація про ті події вже видалена з профілю красуні. Після того, як вона виграла конкурс "Міс Всесвіт 2023", багато мешканців Нікарагуа вийшли на вулиці, тримаючи синьо-білі прапори, що свідчить про їхнє незгодження з владою.

Під час конкурсу Паласіос висловила бажання сприяти зміцненню психічного здоров'я, зазначивши, що сама переживала тривожні напади, і виразила намір боротися за гендерну рівність.

Нагадаємо, переможницею 72-го конкурсу краси "Міс Всесвіт" стала 23-річна Шейнніс Алондра Паласіос Корнехо, яка представляє Нікарагуа.

Віцеміс стала представниця Таїланду 27-річна Аннтонія Порсільд.