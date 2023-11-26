Лікар визначив сім правил для точного вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах. Раніше вважалося, що артеріальний тиск можна вважати "точним" лише при проведенні фахівцем, але зараз домашнє вимірювання тиску також розглядається як точне, за умови дотримання певних правил.

Лікар Каушал Чатрапаті визначив ці правила, пише Hindustantimes.

Перше - коректне розміщення манжета, який повинен бути установлений безпосередньо над ліктем і щільно прилягати, без одягу між манжетою та рукою.

Друге - вимірювання артеріального тиску щодня в один і той же час.

Третє - врахування специфічних факторів інструменту та пацієнта, оскільки неправильно підібрані манжети можуть спричинити неточність вимірювань.

Четверте - правильна поза під час вимірювання, яка включає сидяче положення, спираючись на спинку із ногами на підлозі, без схрещування ніг, із плечем на рівні серця, опираючись на тверду поверхню, наприклад, стіл.

П'яте - у випадку високого тиску понад 180/120, вимірюйте ще раз через 5 хвилин, а якщо високий тиск стійкий, звертайтеся за медичною допомогою.

Шосте - умови вимірювання: за 30 хвилин до вимірювання утримуйтеся від їжі, пиття, куріння та фізичних навантажень.

Сьоме - проводьте декілька вимірювань і записуйте їх, а потім принесіть їх із собою на консультацію до лікаря.

Нагадаємо, зараз у світі домінуючим варіантом коронавірусу став субваріант Омікрона - HV.1.

Згідно з інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), ще один новий варіант, JN.1, нещодавно виявлено у Великій Британії, США, Ісландії, Португалії та Іспанії.